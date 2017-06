Bremens Torwart Jaroslav Drobny. © Carmen Jaspersen/Archiv

Torwart Drobny bleibt noch ein Jahr in Bremen

Jaroslav Drobny bleibt ein weiteres Jahr bei Werder Bremen. Darauf haben sich der Torwart und der Fußball-Bundesligist am Freitag geeinigt. "Jaro hat bewiesen, dass er ein starker Rückhalt ist, sei es auf dem Platz, auf der Bank oder auch in der Kabine", sagte Manager Frank Baumann in einer Mitteilung.