Bremens Claudio Pizarro war auch schon für Bayern München auf dem Platz. © Bernd Thissen/Archiv

Fußball

Torjäger außer Dienst: Pizarro will gegen Bayern treffen

Ausgerechnet gegen seinen früheren Club FC Bayern München will Werder Bremens Claudio Pizarro am Samstag (15.30 Uhr) seine Ladehemmung beenden. "Ich hoffe, ich kann treffen", sagte der Peruaner am Donnerstag.