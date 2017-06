Turnen

Der Turner des TK Hannover bestreitet am Wochenende den zweiten Wettkampf. Derweil hofft die Vinnhorster Riege auf weniger Fehler.

Hannover. Andreas Toba ist spürbar erleichtert. „Ich habe etwa auf dem Niveau von Rio de Janeiro geturnt“, urteilte der 26-Jährige über sein Comeback nach mehr als zehn Monaten Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses. Der Turner, der im Einzel für den TK Hannover startet, in der Deutschen Turnliga aber für den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau an die Geräte geht, kam am Seitpferd auf 13,75 Punkte. „In Rio waren es 14,25 Punkte, seitdem ist aber der Ausgangswert meiner Übung um einen halben Punkt abgesenkt worden“, sagte Toba. „Ich bin zufrieden.“

Der Hannoveraner erkämpfte mit dieser Übung vier Scorerpunkte für die Schwaben und hatte auch seinen Anteil am deutlichen 65:16-Erfolg im Auftaktkampf der 2. Bundesliga, der ausgerechnet gegen den TuS Vinnhorst, die Riege aus Tobas Heimat, verbucht wurde. „Wir sind im vergangenen Jahr unglücklich aus der 1. Bundesliga abgestiegen“, sagte der Turner. Dieses Resultat kam auch zustande, weil Toba selbst keinen einzigen Wettkampf für Schwäbisch-Gmünd bestreiten konnte. Er befand sich in den Monaten Oktober und November, als die Erstliga-Duelle stattfanden, mitten in der Rehabilitation nach der schweren Knieverletzung bei den Olympischen Spielen in Brasilien. Und der Weg zurück war steinig, weil im Februar ein zweiter Eingriff am Meniskus des operierten Knies nötig wurde. Kein Wunder, dass Toba vor seinem Comeback „nervös“ war, wie er einräumte.

Am Sonnabend folgt schon der zweite Teil des Comebacks: Toba tritt mit Schwäbisch Gmünd-Wetzgau beim TZ Bochum-Witten an, die Westfalen haben ihren Auftaktwettkampf mit 31:56 beim KTV Ries verloren. Toba tritt wieder am Seitpferd an. „Im Training turne ich schon wieder an vier Geräten, Boden und Sprung lasse ich noch aus“, sagte der Hannoveraner. Das Programm in seinen Wettkämpfen erweitert er aber mit Augenmaß. „Bei der Weltmeisterschafts-Qualifikation im September trete ich vielleicht am Seitpferd und an den Ringen an“, sagte er. An den Ringen war Toba 2016 deutscher Meister geworden. Daher hat er das Potenzial, sich an diesem Gerät einen WM-Startplatz zu sichern.Bei den Titelkämpfen 2017 fallen nur Einzelentscheidungen.

T

uS Vinnhorst vor Heimdebüt: Die aktuelle Zweitliga-Tabelle trügt. Der TuS Vinnhorst ist Letzter nach dem Auftakt in Schwäbisch-Gmünd. Und die Hannoveraner treffen am Sonnabend (15 Uhr) in der Sporthalle Grashöfe auf den Zweiten KTV Ries. Doch ein Detail macht dem Gastgeber Hoffnung: Die Vinnhorster Turner verbuchten bei ihrer Niederlage gegen die Toba-Riege mit 294 Punkten das zweithöchste Ergebnis aller Nord-Zweitligisten, während Ries beim Erfolg über Bochum-Witten nur auf ein Gesamtergebnis von 282 Zähler kam.

Damit ist gleich zweierlei klar: In Normalform haben die Hannoveraner alle Chancen, nicht nur den Heim-Wettkampf gegen Ries für sich zu entscheiden, sondern auch wie im Vorjahr Vizemeister zu werden. Schwäbisch Gmünd-Wetzgau ist, wie es Toba andeutete, eine Nummer zu groß für diese Wettkampfklasse. TuS-Kapitän Marcel Dunckel war daher zufrieden mit dem Auftakt, „trotz einiger Fehler“. Damit meinte er zehn Stürze der hannoverschen Turner, die die Riege entscheidend zurückwarfen.

Von Carsten Schmidt