Turnen

Schlechte Nachrichten für Hannovers Turnstar Andreas Toba. Offenbar haben sich Keime in seinem lädierten Knie gebildet. Der 26-Jährige muss daher weiter in der Klinik bleiben.

Hannover. Andreas Toba (26) muss weiter im Diako-Krankenhaus in Bremen bleiben, „mindestens bis Ostern“, teilte er auf Anfrage mit Bedauern mit. Grund: zu viele Keime im lädierten rechten Knie. „Die sind so stark, dass man ein starkes Antibiotikum verabreichen muss. Intravenös“, sagt To-ba, der am Donnerstag operiert worden war. Bei dem Eingriff wurde sein rechtes Knie gespült und dabei ein Großteil der Schleimhaut entfernt, die Ärzte schickten davon eine Probe ins Labor – Verdacht auf Bakterien! Die hohen Entzündungswerte im Blutbild bestätigten gestern Abend den Befund auf Keime.



Von Simon Lange