Tischtennis

Der Zusammenhalt ist das große Plus der 1947 ins Leben gerufenen Abteilung. Passend zum Geburtstag kann die Sportliche Vereinigung zwei Aufstiege feiern. Allerdings gibt es nicht nur gute Nachrichten aus dem Lager der Arnumer.

Arnum. Wenige Tischtennisvereine können auf derart eine lange Geschichte zurückblicken: Bei der SV Arnum wird das Spiel mit dem Zelluloidball mittlerweile schon seit 70 Jahren betrieben. Passend zum Geburtstag hat die Sparte zwei Aufstiege gefeiert. Die Frauen schafften nach 2009, 2011 und 2014 zum vierten Mal den Sprung in die Bezirksliga und die Männer-Reserve geht in der neuen Saison in der 2. Bezirksklasse an die Tische.

Die Erfolge sind auch ein Lohn des Zusammenhalts. „Uns zeichnet eine über die Jahre gewachsene Konstanz aus“, meint Abteilungsleiter Joachim Dumsch. Die besten Beispiele seien Ewald Sandmann und Günter Scharf, die der Sparte bereits seit 40 Jahren angehören und trotz ihrer jeweils 78 Lenze am Tisch noch immer gefürchtet sind.

Auf Initiative von Jochen Düfer riefen zwölf Tischtennisbegeisterte im Jahr 1947 die Tischtennissparte ins Leben. Schon ein Jahr später begann in der 2. Kreisklasse der Punktspielbetrieb. Es ist heutzutage kaum vorstellbar, unter welchen Bedingungen damals um Punkte gekämpft wurde: Zwar standen den Arnumeren immerhin drei Tische zur Verfügung – das war viel für die damalige Zeit. Aber anstatt in einer Sporthalle wurde im Clubzimmer der Gaststätte Kunze oder im Saal der Gastwirtschaft Delgehausen trainiert. Zu den Auswärtsspielen, die immerhin bis an den Deister führten, fuhren die Aktiven mit dem Fahrrad.

Später konnten die Arnumer immerhin in den Pausengängen der Grundschule spielen. Erst ab dem Jahr 1970 stand ihnen die Turnhalle der Wäldchenschule zur Verfügung. 1993 zog die Sparte schließlich in ihre heutige Spielstätte in der Halle am Hundespfuhlsweg um. In dieser Zeit stieg die Mitgliederzahl auf über 100 – und es waren bis zu 13 Mannschaften, davon acht im Jugendbereich, gemeldet. „Das bedeutete eine irre Logistik“, erinnert sich der langjährige Jugendwart Ralf Mader, der anlässlich des Geburtstages eine Chronik der Sparte erstellt hat. „Leider fehlen vor allem vor 1985 viele Daten, Fakten und Berichte“, bedauert Mader, der ehemalige Sportfreunde und Mitstreiter aus anderen Vereinen darum bittet, in ihren möglicherweise verstaubten Ordnern nachzusehen, ob sich dort „noch Schätze finden“.

Nicht zuletzt dank der Arbeit Maders feierte das Arnumer Tischtennis nach der Jahrtausendwende seine größten Erfolge. Die Jungen schmetterten in der Saison 2004/05 in der Niedersachsenliga, und dank der Eigengewächse schafften die Männer 2010 den Aufstieg in die Bezirksliga. „Eine tolle Zeit“, blickt Dumsch zurück.

Ausgerechnet im Jahr des 70. Geburtstags hat der Verein jedoch eine ganz bittere Pille schlucken müssen. Weil sich kein Betreuerteam für die nächste Runde gefunden hat, mussten die zwei Jungenmannschaften und die Riege der B-Schüler vom Spielbetrieb abgemeldet werden. Da die Entscheidung der bisherigen Trainer erst Ende Mai feststand, blieb in der Kürze der Zeit keine Alternative. „Wir mussten den Kindern ja ermöglichen, auch in der nächsten Saison Punktspiele zu bestreiten“, betont Dumsch. „Hätten wir die Entscheidung erst nach den Ferien getroffen, wäre der Ärger der Eltern groß gewesen.“ Einige Jugendliche wurden in den Erwachsenenbereich integriert, die meisten Talente sind allerdings zum Nachbarverein SC Hemmingen-Westerfeld gewechselt.

Mit mehr als 50 Aktiven, die in vier Männer- und drei Frauenmannschaften spielen, zählen die Arnumer dennoch nach wie vor zu den größeren Vereinen. Deshalb blickt Dumsch positiv gestimmt in die Zukunft. Er hofft, nach den Sommerferien wieder etwas im Jugendbereicht bewegen zu können. „Aber dafür müssen wir unbedingt in die Startlöcher kommen“, betont der Abteilungsleiter.

Die ausführliche Chronik dieser Abteilung der Sportlichen Vereinigung ist für alle Interessierte im Internet auf sv-arnum.com nachzulesen.

Von Uwe Serreck