Tischtennis

Tischtennis-EM: Boll und Ovtcharov führen Team an

Titelverteidiger Dimitrij Ovtcharov und Rekord-Champion Timo Boll führen das deutsche Aufgebot bei der Tischtennis-Europameisterschaft in Budapest an. Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) nominierte am Freitag jeweils fünf Damen und Herren für das Turnier vom 18. bis 23. Oktober.