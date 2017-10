Tennis-Fusion von Niedersachsen und Bremen steht kurz bevor

Tennis

Die Fusion des Niedersächsischen Tennisverbands (NTV) und des Bremer TV Nordwest rückt näher. Die Mitglieder des TV Nordwest stimmten dem Zusammenschluss mit deutlicher Mehrheit zu.

Bremen. Das teilten die beiden Verbände am Freitag mit. Jetzt müssen noch die Mitglieder des NTV am 4. November auf einer Versammlung in Bad Salzdetfurth abstimmen. Bei einer Zustimmung würde der neue Verband dann ab kommendem Jahr Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB) heißen. Der Fusionsprozess begann vor rund zehn Jahren.

"Ich freue mich natürlich und danke unseren Vereinen für das Vertrauen, dass wir dieses Vorhaben in ihrem Sinne umsetzen" sagte der TV Nordwest-Vorsitzende Hartmut Riggers. Nach der Fusion soll es unter anderem einen gemeinsamen Spielbetrieb geben.

dpa