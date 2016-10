Tennis

Die Vereine des Niedersächsischen Tennisverbandes (NTV) haben sich für eine gemeinsame Zukunft mit dem Tennisverband Nordwest mit Sitz in Bremen ausgesprochen.

Oldenburg. Die Abstimmung fiel bei der 65. Mitgliederversammlung des NTV am Samstag in Oldenburg einstimmig aus. Bereits am vorigen Mittwoch hatte der TV Nordwest für die Fusion gestimmt. Sie soll zum 1. Januar 2018 vollzogen werden. "Ich habe auf dieses Votum gehofft", sagte NTV-Präsident Gottfried Schumann.

dpa