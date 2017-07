Leichtathletik

Mit einem Quintett hat sich Coach Nils Langpap auf dem Weg zu den Öresundspielen in Helsingborg gemacht. Vor dieser Großveranstaltung haben die Laatzener noch ein kleines Trainingslager in der Heimat des Trainers abgehalten. Geschadet hat es definitiv nicht.

Laatzen. Die Öresundspiele im schwedischen Helsingborg locken die Sport-Jugend in den Norden – Jahr für Jahrs aufs Neue. Rund 1000 Teilnehmer aus zehn Ländern verliehen dem dreitägigen Spektakel an der Ostsee erneut einen Hauch von Olympia. Niels Langpap, Coach der SpVg Laatzen, kannte die Großveranstaltung bereits, seine Schützlinge hingegen noch nicht. Fünf ließen sich auf das Abenteuer ein.

Im Vorfeld bauten die Laatzener Talente erst einmal ein dreitägiges Kurztrainingslager in Langpaps früherem Wirkungskreis Sternberg ein. „Dort konnten sich meine Athleten noch einmal auf den anstehenden Wettkampf konzentrieren“, erläuterte der Coach. Eine Trainingseinheit im Stabhochsprung mit der früheren deutschen B-Jugendmeisterin Julia Bründel weckte das Interesse an der neuen Disziplin. „Da waren schon ein paar richtig gute Sprünge dabei. Auch die Zwei-Meter-Marke wurde bereits geknackt“, berichtete Langpap.

Nach drei Tagen Vorbereitung – aber auch Entspannung – traten die Laatzener in Schweden aber nur in ihren bisher so erfolgreich absolvierten Disziplinen an. Für die beste Platzierung sorgte am letzten Wettkampftag Emily Böß: In der W 15 sprintete sie auf der in Helsingborg gelaufenen 80-Meter-Distanz in 10,72 Sekunden als Nummer acht der Vorläufe ins A-Finale. Dort sicherte sie sich in 10,76 Sekunden Platz sechs. Kurz darauf schaffte es Böß auch in der höheren W 17 ins Finale. Nun ging es über 100 Meter, die sie aus der Heimat gewohnt ist. Und auf dieser Strecke verbesserte sie ihre bisherige Bestzeit (13,79) auf 13,21 Sekunden. Das brachte ihr gegen die deutlich älteren Rivalinnen einen Platz im B-Finale. Dort legte sie 13,40 Sekunden nach und landete im Gesamtranking der beiden Finalläufe auf Rang 14.

Mit einem neunten Platz hatte Pauline Steinkuhl die Spiele am ersten Tag für die Sportliche Vereinigung eröffnet. Ihren Speer schleuderte sie in der W 17 auf 28,60 Meter. „Da fällt nach den Sommerferien sicherlich noch die 30-Meter-Marke“, sagte der Trainer. Rein von den Platzierungen her verbesserte sich Steinkuhl weiter: Auf Rang sieben im Hochsprung mit 1,46 Metern ließ sie den sechsten Platz im Diskuswurf mit 23,08 Metern folgen.

Sara Hesselink ging sogar vierfach an den Start, und dreimal stellte sie persönliche Bestleistungen auf. Die 13,45 Sekunden über 80 Meter Hürden bedeuteten für die W-14-Schülerin eine Verbesserung um eine halbe Sekunde und die Qualifikation für die Landesmeisterschaft. In Helsingborg reichte es im starken Feld allerdings nur zu Rang 25. Im Weitsprung fehlte der Laatzenerin bei 4,74 Metern nur ein Zentimeter, um auch dort die Fahrkarte zur Landesmeisterschaft zu lösen. Für einen Hausrekord und Rang 13 in Schweden reichte diese Weite dennoch. Besonders beeindruckt war Hesselinks Trainer allerdings vom Resultat über 200 Meter. Dort trat sie ge-gen die W-17-Konkurrenz an und steigerte ihre bisherige Bestzeit von 29,75 Sekunden deutlich. 28,26 Sekunden brachten sie in Helsingborg auf Rang 16 der älteren Konkurrenz. 11,01 Sekunden ließen sie im 80-Meter-Sprint auf Rang 20 der W-15-Wertung ins Ziel kommen.

Pauline Büthe hatte im Speerwurf der W 14 mit 20,19 Metern und dem 14. Rang ihr bestes Resultat. Bruder Nils Büthe konnte verletzungsbedingt nicht teilnehmen, war aber als Betreuer im Einsatz und hat die Öresundspiele auch für das nächste Jahr fest eingeplant – dann allerdings als Aktiver. „Es war für alle Jugendlichen und Betreuer eine absolut tolle Fahrt“, resümierte Langpap.

Von Matthias Abromeit