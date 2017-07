TTK Großburgwedel und MTV Engelbostel-Schulenburg wollen auch eine Etage höher punkten

Tischtennis

Die einen stiegen in die 2. Bundesliga auf, die anderen sind neu in der Oberliga. Die Verantwortlichen aus Burgwedel und Engelbostel sprechen hier über ihre Pläne für die neue Spielzeit.

Großburgwedel. Aufsteiger TTK Großburgwedel erwartet in der 2. Bundesliga der Frauen ein zähes Ringen im Kampf um den Klassenerhalt. Spannung pur und echte Highlights versprechen die Niedersachsen-Duelle mit dem MTV Tostedt zu werden. Dabei gibt es auch ein Wiedersehen mit der bisherigen Nummer zwei und Jugend-Europameisterschafts-Teilnehmerin in Portugal, Lotta Rose.

„Das Leistungsniveau ist verdammt ausgeglichen, eine schwache Mannschaft habe ich nicht entdeckt. Deshalb sehe ich die halbe Liga in Abstiegsnöten. Auch wir können uns davon nicht ganz freisprechen“, glaubt Teamcoach Michael Junker. Die beiden Neuzugänge, Polina Trifonova und Suzanne Dieker, sowie Dijana Holoková und Amelie Rocheteau stehen von Beginn an unter Druck.

„Unsere Ägypterin Aida Rahmo hat inzwischen bestätigt, dass auch sie einsatzbereit ist“, so Junker. Von daher scheint die Mannschaft für das Abenteuer bestens gerüstet und darf zum Saisonauftakt mit dem Heimspiel gegen den amtierenden Meister und Titelaspiranten TSV Schwabhausen am 9. September (14 Uhr) gleich einen Hochkaräter begrüßen. Beim Aufeinandertreffen von Trifonova und Ting Yang, dem Abwehrass des bayerischen Teams, ist ein besonderes Highlight zu erwarten. Den letzten Vergleich entschied die Bulgarin – allerdings noch im Trikot des TSV Schwarzenbek – zu ihren Gunsten. „Polina hat in der Rückrunde 15:3 gespielt, und ich bin zuversichtlich, dass sie daran anknüpfen kann. Kaum ein anderer Gegner hat sich so wie wir im vorderen Paarkreuz verstärkt“, sagt Junker. Auf Augenhöhe mit seinem Team sieht der Vorsitzende vor allem den DJK Offenburg, den ATSV Saarbrücken, die Tostedterinnen sowie den Bundesliga-Absteiger LTTV Leutzscher Füchse 1990. Mitaufsteiger TTC Weinheim, der TuS Uentrop, der ESV Weil und der TSV 1909 Langstadt komplettieren die Liga.

Die weiteren Heimspiele der Hinrunde finden an folgenden Tagen statt: 30. September TTC Weinheim, 1. Oktober ATSV Saarbrücken, 14. Oktober MTV Tostedt, 2. Dezember TSV 1909 Langstadt. Spielbeginn ist jeweils um 14 Uhr.

In der Oberliga fiebert Debütant MTV Engelbostel-Schulenburg den neuen und anspruchsvollen Aufgaben entgegen. Am 2. September (15.30 Uhr) steht mit der jungen Garde des Regionalliga-Absteigers Spvg. Oldendorf gleich ein richtungsweisendes Spiel bevor. „Wir sind erst einmal froh, dass der elek­tronische Aufenthaltstitel unserer Spitzenspielerin Kateryna Bashmakova aus der Ukraine gerade um ein halbes Jahr verlängert wurde. Nun müssen wir sehen, dass sie studieren oder ins Arbeitsleben einsteigen kann“, erklärt Trainer Stephan Hartung.

Mit den Neuzugängen Tabea Braatz und Jessika Xu sowie Sarah Falczyk und Julie Klapproth sieht er das Team gut aufgestellt. Kateryna Somova steht zudem Gewehr bei Fuß. „Die letzten drei Jahre haben viele Nerven gekostet, weil wir an der Spitze immer enge Kämpfe ausfechten mussten. Mit einem Tabellenplatz im Mittelfeld wären wir diesmal zufrieden“, formuliert der Coach das Saisonziel. Damit dieser Wunsch in Erfüllung geht, will sich der MTV vor allem an die Mitaufsteiger TSV Heiligenrode, TuSG Ritterhude und SV Bawinkel halten. „Der SSV Neuhaus ist bärenstark besetzt. Mit Lisa Krödel vom Regionalligisten VfL Oker spielt an Position zwei ein richtiges Brett. Auch den VfR Weddel zähle ich zum Kreis der Meisterschaftskandidaten. Spitzenspielerin Ekaterina Buka war früher schon beim SV Bolzum aktiv“, sagt Hartung.

Von Martina Emmert