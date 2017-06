Tischtennis

In der 1. Bezirksklasse warten in der neuen Saison starke Gegner auf die Neustädter. Zwei Neuzugänge sollen für Siege und frischen Wind sorgen.

Neustadt. Mit Veröffentlichung der Gruppeneinteilungen für die Saison 2017/18 ist klar, dass auf die Mannschaften in der 1. Bezirksklasse 7 der Männer eine harte und zugleich anspruchsvolle Spielzeit wartet. Bei zwölf Teams werden immerhin vier direkte Absteiger gesucht, der Achtplatzierte muss in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen.

Der Tabellensiebte der Vorserie, TSV Neustadt, hat gleich zwei Neuzugänge an Land gezogen. „Durch unseren Spitzenspieler Sönke Mecklenburg konnten wir Niklas Klußmeyer vom Absteiger TSV Klein Heidorn und Jan Dudek von der TSG Ahlten gewinnen. Die drei spielten in Klein Heidorn schon in der Niedersachsenliga der Jungen zusammen. Das passt also perfekt. Außerdem ist es eine Erleichterung für mich, denn ich muss als Oldie der Truppe nicht mehr im vorderen Paarkreuz antreten“, sagt Kapitän Uwe Sartorius.

Fabian Köhler und Dirk Kretschmer werden die Erste komplettieren. Und mit Sven Büttner, Thomas und Andreas Franke stehen ausgezeichnete Spieler als Ersatz oder für taktische Varianten aus der zweiten Mannschaft zur Verfügung. „Ich gehe trotzdem davon aus, dass wir nicht in das Titelrennen eingreifen können, denn unsere Konkurrenten sind ebenfalls stark besetzt“, wagt Sartorius eine erste Prognose.

Der TuS Harenberg muss zukünftig auf die Nummer zwei, Björn Rindfleisch, verzichten. Er wechselt zum TSV Giesen. „Björn wohnt in Hildesheim, und der Aufwand war ihm einfach zu groß. Er möchte seine Familie in den Vordergrund stellen, das verstehen wir voll und ganz. Es muss aber kein Abschied für immer sein“, sagt Mannschaftsführer Olaf Aschemann. Die Lücke wird Oliver Nienburg schließen. „Wir können den Abstieg nur verhindern, wenn uns der Ehrgeiz packt und wir mehr trainieren“, so Aschemann. Zu den Staffelgegnern gehören TTV 2015 Seelze IV, SV Velber, MTV Herrenhausen, TSV Bokeloh, SV Frielingen II, die Aufsteiger SV Marienwerder II und TTT Nord Garbsen, außerdem die Absteiger TuS Gümmer II und III sowie SV Marienwerder.



Von Martina Emmert