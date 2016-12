Handball

TSV Hannover-Burgdorf startet am 9. Januar mit Vorbereitung

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf startet am 9. Januar 2017 mit der Vorbereitung auf die restlichen 16 Saisonspiele. Trainer Jens Bürkle muss dabei auf sechs Spieler verzichten, die an der Weltmeisterschaft in Frankreich teilnehmen, darunter auch die deutschen Nationalspieler Kai Häfner und Erik Schmidt.