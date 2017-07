Handball

TSV Hannover-Burgdorf spielt Pokal-Turnier in Hildesheim

Der Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf spielt in Hildesheim um den Einzug in die zweite Runde des DHB-Pokals. In der Nachbarstadt wird auch ein zweites Erstrunden-Turnier mit Zweitligist Eintracht Hildesheim ausgetragen.