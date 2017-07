TKH-Faustballer erstklassig

Bundesliga-Aufstieg

Seit drei Wochen stehen die Faustballmänner des Turn-Klubb Hannover (TKH) als Nordmeister fest. Die Vorbereitung auf die Aufstiegsspiele in die erste Liga am 12. August gegen die Ostvertreter hätten sich der TKH und TV Leichlingen sparen können. Denn jetzt steht fest: Die Ostvereine verzichten auf die Ausrichtung der Entscheidungsspiele, sie können sich die erste Liga wohl finanziell nicht leisten.

Hannover. „So sind wir eben auf dem Sofa aufgestiegen“, sagt TKH-Trainer Ole Hermanns. „Das ist nicht das Schönste, aber wir nehmen es natürlich so, wie es ist, und freuen uns riesig.“

Hermanns erfuhr von der frohen Botschaft am Sonntagabend vom TKH-Sportwart, der hatte die Info im Urlaub auf Kreta per Mail vom Staffelleiter bekommen.

Hermanns hatte nach dem Rückzug von Udo Schulz die Männer erst vergangenen Sommer nach dem Abstieg übernommen. Der Wiederaufstieg war das erklärte Ziel.

Ex-Spieler Hermanns wird wohl auch im Oberhaus der Trainer bleiben. „Es sieht danach aus“, sagt der 40-Jährige, weist aber noch auf finale Gespräche hin. Zum Erfolgsteam gehören Kapitän Aaron Dumke, Jan Bozionek, Jens Höppner, Marco Salzberger, Merlin Sommer, Christos Michalakis sowie die Brüder Ole und Jonas Brune.

Die Männer hatten sich mit 30:2 Punkten den Nord-Titel souverän gesichert. Die einzige Niederlage hatte der TKH am letzten Spieltag gegen den Wardenurger TV kassiert. Geschenkt.

„Wir holen die Aufstiegsfeier kommende Woche, wenn das Team komplett ist, definitiv nach. Das ist doch klar“, verspricht Hermanns.

In zweieinhalb Wochen wollen die TKH.Frauen es den Männern gleichtun. Auch sie haben die Chance zum Aufstieg. Am kommenden Wochenende tritt der TKH zum letzten Zweitliga-Spiel in Diepenau an. Egal wie es ausgeht, der Tabellenführer Hannover hat das Aufstiegsspiel sicher. Das findet am 12. August in Bardowick bei Lüneburg statt. Dann wollen die TKH-Frauen um die frischgekührte U-18-Europameisterin Karen Schulz die Rückkehr in die erste Liga klarmachen. Schulz plagt sich zurzeit noch mit einer Kniezerrung herum, will aber zeitig fit werden.

Von Simon Lange