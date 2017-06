Mary Ann Mihalyi

Mary Ann Mihalyi (23) ist zwar nur 1,61 Meter, auf dem Basketball-Feld ist sie aber trotzdem eine Große. Normalerweise geht sie beim TK Hannover in der Bundesliga auf Punktejagd, jetzt war sie mit der deutschen Nationalmannschaft bei der EM-Quali in Andorra am Start – im Drei-gegen-Drei (kurz: 3x3).

Hannover. Die Streetball-Variante ist der neue Basketball-Trend, steht seit kurzem sogar als Olympia-Sportart für die Spiele 2020 in Tokio fest. Vielleicht mit Beteiligung aus Hannover, denn Point Guard Mihalyi gehört zum 3x3-Nationalteam. „Der Bundestrainer hat mich angesprochen, ob ich nicht Lust habe. Das war mein erster Sommer beim Drei-gegen-Drei. Ich wusste gar nicht so viel drüber, habe erstmal alles gegoogelt“, erzählt sie. Denn bei der Variante läuft einiges anders: Normale Körbe zählen einfach, „Dreier“ für zwei Punkte. Die Angriffszeit beträgt nur zwölf Sekunden, gespielt wird einmal zehn Minute oder bis ein Team 21 Punkte erreicht. Und alles nur auf einem Korb! „Es geht superviel um Details, man muss total umdenken“, schildert Mihalyi: „Es ist ganz anders als Fünf-gegen-Fünf, alles ist super schnell und sehr spannend.“

Mit der DBB-Auswahl startete sie bei der Quali in Escaldes-Engordany in Andorra, bei der sich die besten Fünf für die Europameisterschaft in Amsterdam (7. bis 9. Juli) qualifizierten. Und die TKH-Spielerin erwischte mit ihren Teamkolleginnen Wiebke Bruns (Barmer TV), Viktoria Jäger (Bergische Löwen) und Caroline Van der Velde (Herner TC) einen guten Start – 14:12-Sieg gegen die Türkei. Doch danach lief’s für die DBB-Damen nicht mehr rund: 10:18-Pleite gegen Ungarn, 12:11-Zittersieg gegen Außenseiter Andorra, deutliche 9:16-Niederlage gegen Estland. Das bedeutete zwar das Weiterkommen ins Viertelfinale, allerdings warteten da die starken Italienerinnen – 4:20, keine Chance für Mihalyi und die deutschen Damen. Auch im Platzierungsspiel war beim 10:18 gegen die Slowakei nichts zu holen. EM-Quali verpasst.

Die 23-Jährige nahm es sportlich: „Das ging schon in Ordnung, die anderen Teams waren besser als wir“, erzählt Mihalyi. „In Deutschland ist es beim Drei-gegen-Drei noch nicht so professionell wie in anderen Nationen. Wir haben in der Konstellation zum ersten Mal zusammengespielt.“ Auch wenn sie das sportliche Ziel verpasst hat: „Ich bin so froh, dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr viel Erfahrung gebracht und so viel Spaß gemacht. Ich habe die Zeit komplett genossen“, erzählt Mihalyi. Wenn es nach ihr geht, bleibt sie Teil der Nationalmannschaft: „Mal gucken, ob ich wieder gefragt werde. Ich würde super gerne weiter mitspielen, da kann sich etwas aufbauen.“

Vielleicht sogar fürs erste 3x3-Basketball-Turnier bei Olympia 2020 in Tokio? „Natürlich ist Olympia ein Traum für mich, so wie für jeden. Aber es sind nur acht Teams dabei, zwei davon aus Europa. Ich schätze unsere Chancen da nicht so gut ein. Aber vielleicht ist die Olympia-Quali ein langfristiges Ziel, das wir erreichen können!“

Von Jonas Szemkus