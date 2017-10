Die Zuschauer verfolgen das Spiel. © Silas Stein

Handball

THW Kiel scheitert im Achtelfinale des DHB-Pokals

Cupverteidiger THW Kiel ist trotz einer starken Aufholjagd im Achtelfinale des DHB-Pokals gescheitert. Der in der Meisterschaft bereits abgeschlagene deutsche Handball-Rekordmeister unterlag am Mittwoch beim Bundesligarivalen TSV Hannover-Burgdorf mit 22:24 (10:13) und droht damit in dieser Saison ohne Titel zu bleiben.