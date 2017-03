Handball

Handball-Rekordmeister THW Kiel ist wieder auf Platz zwei der Bundesliga vorgerückt. Die Kieler siegten am Sonntag bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 27:26 (13:12) und verfügen nunmehr über 40:8 Punkte.

Hannover. Tabellenführer ist die SG Flensburg-Handewitt (42:4), die ein Spiel weniger bestritten hat. Meister Rhein-Neckar Löwen, der am Vorabend im Lemgo mit 33:28 gewann, ist auf Platz drei (39:5 Punkte) zurückgefallen, hat aber zwei Partien weniger gespielt.

Vier Tage nach der Heimniederlage in der Champions League gegen die Rhein-Neckar Löwen präsentierten sich die Kieler in der ausverkauften TUI-Arena zu Beginn verunsichert. Die Hannoveraner führten bereits mit 12:8 und nutzten dabei überraschend viele technische Fehler der Kieler zu Kontertoren. Erst nach einer Standpauke von THW-Trainer Alfred Gislason in der Auszeit ging ein Ruck durch die Kieler Mannschaft. Danach spielte das Team konzentrierter und ging mit 13:12 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel zog der THW auf sechs Tore davon, kam aber am Ende nochmals in Bedrängnis.

Erneut mussten die Gäste auf Spielmacher Domagoj Duvnjak und Abwehrchef Rene Toft Hansen verzichten. Zudem fiel Steffen Weinhold vier Tage nach seinem Comeback mit Problemen der Nackenmuskulatur aus. Die Niedersachsen warten weiterhin auf den ersten Sieg in diesem Jahr. Sie haben alle sechs Spiele nach der WM-Pause verloren.

dpa