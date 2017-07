Fußball

Auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger beschäftigt sich Fußball-Bundesligist Werder Bremen nach eigenen Angaben nicht mit Neven Subotic von Borussia Dortmund.

Zell am Ziller. "Das hat aber nichts mit der Qualität von Neven Subotic zu tun, sondern wir suchen dort einen jungen Spieler mit Potenzial", sagte Werders Sportchef Frank Baumann im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Baumann dementierte damit Medienberichte, wonach die Bremer an einer Verpflichtung des 28 Jahre alten BVB-Verteidigers interessiert seien. Subotic passe "vom Profil her nicht" zu Werder, sagte der 41-Jährige.

Neben einem Abwehrspieler suchen die Bremer noch einen Angreifer, nachdem die Verpflichtung von Ex-Spieler Davie Selke geplatzt ist. "Wir müssen nur noch gezielt unseren Kader verbessern und ergänzen", sagte Baumann.

dpa