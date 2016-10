Tischtennis

Steger erreicht Achtelfinale beim Tischtennis-World-Cup

Tischtennis-Profi Bastian Steger vom SV Werder Bremen hat sich in überzeugender Manier für das Achtelfinale beim World Cup in Saarbrücken qualifiziert. Der Olympia-Dritte mit dem deutschen Team gewann am Samstag zum Auftakt des mit 150 000 Dollar (134 000 Euro) dotierten Turniers seine Vorrundengruppe ohne Satzverlust. Steger setzte sich gegen Hugo Calderano aus Brasilien und David Powell aus Australien jeweils mit 4:0 durch.