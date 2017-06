Fußball

Offensivspieler Luis Coordes wechselt im Sommer 2018 von der eigenen U19-Mannschaft in das Profi-Team des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Schon jetzt hat der 18-Jährige einen Profi-Vertrag erhalten.

Hamburg. Beide Seiten haben sich "auf ein langfristiges Arbeitspapier" geeinigt, teilte der Verein am Freitag mit. Zunächst soll Coordes noch ein Jahr in der Junioren-Mannschaft des Vereins spielen. Er gehört dem FC St. Pauli seit Januar 2016 an. Zuvor hatte er für Eintracht Norderstedt, Hamburger SV, VfL Lüneburg und MTV Treubund Lüneburg gespielt.

dpa