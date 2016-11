Springreiter Marco Kutscher. © Jan Woitas/Archiv

Pferdesport

Springreiter Kutscher muss pausieren

Springreiter Marco Kutscher hat seinen Start beim Weltcup-Turnier am Wochenende in Stuttgart abgesagt. Der Doppel-Europameister von 2005 leidet nach Angaben von Bundestrainer Otto Becker an Rückenproblemen.