Springreiter Christian Kukuk. © Markus Scholz/Archiv

Pferdesport

Springreiter Kukuk siegt bei Turnier in Braunschweig

Springreiter Christian Kukuk aus Riesenbeck hat den Großen Preis beim internationalen Drei-Sterne-Springturnier in Braunschweig gewonnen. Auf Cordess blieb der Angestellte von Ludger Beerbaum am Sonntag im Stechen in 40,27 Sekunden fehlerfrei.