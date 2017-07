Springer gewinnen ersten Test mit 30:21

Handball

Alles hat noch nicht geklappt bei den HF Springe – aber der Drittligist schlug den klassentieferen MTV Großenheidorn ungefährdet mit 30:21. Patrik Krok, neuer Spielmacher der Handballfreunde, überzeugte und erzielte drei Treffer.

Handball. Seit rund zwei Wochen ist die Sommerpause für die Handballfreunde Springe vorbei. Die Mannschaft hat seitdem etliche Kilometer in Laufschuhen zurückgelegt, Medizinbälle um den eigenen Körper zirkulieren lassen und Athletikübungen abgespult. Jetzt haben die Schwarz-Weißen aber erstmals das gemacht, was ihnen am meisten Spaß macht – sie haben wieder Handball gespielt. In der ersten Vorbereitungspartie waren sie auch erfolgreich: Die in der 3. Liga Nord aktiven Deisterstädter haben den Oberligisten MTV Großenheidorn mit 30:21 (17:10) besiegt.

Die Mannschaft um den neuen Torhüter Marius Aleksejev präsentierte sich gegen die Seeprovinzler gut organisiert. Auch wenn die Beine von den kräftezehrenden Kraft-, Ausdauer- und Athletikeinheiten der vergangenen Wochen noch ein wenig schwer gewesen sind, konnten die Schwarz-Weißen ein ordentliches Tempo an den Tag legen. Sie deckten konsequent und ließen den Ball über weite Strecken gekonnt durch die eigenen Reihen laufen.

Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung naturgemäß nicht alles klappte und die Abstimmung noch etwas fehlte, sah es ansehnlich aus, was die Sieben um den neuen Spielmacher Patrik Krok den fast 150 Zuschauern geboten hat. Und auch der Coach war zufrieden. „Für unseren ersten Test war das absolut okay. Natürlich habe ich einiges gesehen, was wir noch verbessern können und woran wir noch arbeiten müssen, aber es war ein ordentliches Spiel“, resümierte Oleg Kuleshov.

Der Trainer nutzte den Test vor allem dazu, im taktischen Bereich einiges auszuprobieren. Unter anderem schickte er zwischenzeitlich mit Sebastian Preiß und Jonas Borgmann beide Kreisläufer gleichzeitig auf das Parkett. Für Borgmann war es übrigens eine besondere Begegnung – der 24-Jährige war in den vergangenen drei Spielzeiten für die Seeprovinzler am Ball gewesen und streifte gegen seinen Ex-Verein erstmals wieder das HF-Trikot über.

HF Springe: Wendland, Aleksejev – Bormann (6/3), Otto, Pollex (je 4), Eichenberger, Hinz, Krok (je 3), Borgmann, Preiß, Pietak (je 2), Schüttemeyer (1/1)

Der Auftakt in die Testspielphase ist nun also gemacht, und es geht Schlag auf Schlag weiter: Schon am nächsten Sonnabend (18 Uhr) kommt es in der Sporthalle an der Harmsmühlenstraße zum Härtetest gegen den Bundesligisten GWD Minden. Am Mittwoch, 2. August, 20 Uhr, testen die Handballfreunde bei der HSG Lemgo II (3. Liga West), zwei Tage später (Freitag, 4. August, 19 Uhr) sind sie beim Staffelrivalen Handball Hannover-Burgwedel im Einsatz. Danach folgen noch drei Tests vor heimischem Publikum: Am Freitag, 11. August, kommt um 19.30 Uhr die TSV Burgdorf II, einen Tag später um 14 Uhr gibt der MTV Braunschweig seine Visitenkarte am Deister ab. Der finale Test steht am Mittwoch, 16. August, um 19.30 Uhr erneut gegen die Burgdorfer Reserve an.

Das mit Spannung erwartete erste Pflichtspiel steigt dann am Sonnabend, 19. August. In der 1. Runde des DHB-Pokals erwarten die Kuleshov-Schützlinge den Bundesligisten Füchse Berlin, Anwurf ist um 18 Uhr. Die Runde wird im Final-Four-Turniermodus ausgetragen, zuvor (15 Uhr) kommt es zum Duell zwischen dem HC Empor Rostock und der HSG Nordhorn-Lingen. Die beiden Sieger spielen tags darauf um 15 Uhr um den Einzug ins Achtelfinale. Tickets für dieses Event können per E-Mail an karten@hfspringe.de bestellt werden. Informationen zu den Eintrittspreisen sind auf www.hfspringe.de zu finden. Auch beim Test am Sonnabend gegen die Mindener sind Pokal-Tickets erhältlich.

Von Benjamin Gleue