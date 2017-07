Leichtathletik

So richtig freute sich Ruth Sophia Spelmeyer im ersten Moment nicht. Die 26 Jahre alte Wahl-Hannoveranerin hatte am Wochenende in Erfurt gerade ihren dritten Meistertitel über 400 Meter in Serie gewonnen – verpasste aber die WM-Norm für London im August haarscharf. Mit uns spricht sie über neue Ziele, Medaillen-Träume und ihre größte Stärke.

Hannover.

Im ersten Moment haben Sie sich ja nicht so richtig über den Titel gefreut, oder?

Das stimmt, ich habe mich erst geärgert, dass ich im Finale nicht nochmal schneller war als im Vorlauf. Im ersten Moment denke ich immer erst an die Zeiten, der erste Blick geht auf die Uhr. Der Titel war ja ehrlich gesagt ein Muss. Die WM-Norm wollte ich obendrauf. Aber der erste Ärger war dann schnell verflogen, dann habe ich mich auch sehr gefreut über den Sieg.

... weil Sie bisher keine leichte Saison hatten!

Genau, das war alles schon sehr schwierig. Kurz nach dem Saisonstart bin ich krank geworden und konnte eine Zeit lang nicht richtig trainieren. Der Titel war also kein Selbstläufer. Als ich das realisiert habe, habe ich mich auch gefreut.

Die WM-Norm haben Sie im Vorlauf um zwei Hundertstel verpasst. Werden Sie trotzdem fürs Einzel in London nominiert?

Ich hoffe, der DLV kommt mir entgegen. Aber ein bisschen Sorgen mache ich mir schon. Die Staffel ist ja auch immer sehr wichtig. Vielleicht sagt der Verband, ich soll nur da mitlaufen, auch wenn ich das nicht richtig nachvollziehen könnte. Da muss ich einfach abwarten. Ich hätte auch kein Problem mit einer Doppelbelastung in Einzel und Staffel. Das habe ich bei Olympia in Rio auch gehabt, und da hat sich das nicht negativ ausgewirkt.

Wenn es klappt mit der Nominierung: Was sind Ihre Ziele bei der WM?

Die Teilnahme bei der WM ist natürlich mein großes Ziel für diese Saison. Auch, weil das meine erste Erwachsenen-WM wäre. Eine Weltmeisterschaft ist immer etwas besonderes, aber so eine Premiere ist natürlich nochmal eine Extra-Motivation. Mein Ziel bei solchen Höhepunkten ist immer, Bestzeit zu laufen. Aber dafür muss alles passen: Das Wetter, der Rückenwind, die Form natürlich. Mit Bestzeit hätte ich gute Chancen, im Einzel ins Halbfinale zu kommen, mit der Staffel wollen wir schon ins Finale.

Was macht Sie eigentlich so dominant in Deutschland?

Es gab zwar immer mal kleinere Rückschläge, aber ich bin bisher ohne größere Verletzungen über die Jahre durchgekommen. Toi toi toi, dass das so bleibt. Klar bin ich mal zwei, drei Wochen mit einer Erkältung oder Zerrung ausgefallen. Aber das war’s. Diese Kontinuität im Training über Jahre hinweg macht sehr viel aus. Und mein Trainer sagt immer: Meine größte Stärke ist mein Kopf. Ich kann abliefern, wenn es drauf ankommt. Egal wie die Bedingungen vor dem Rennen sind, ich sage mir einfach, dass das gut laufen wird. Da hilft mir sicherlich auch mein Studium.

Was hat eigentlich Priorität: Sport oder Ihr Psychologie-Studium?

Ich trainiere, nebenbei studiere ich. Ich strecke mein Studium, anders würde das auch nicht gehen, denn ich will ja auch gute Klausuren schreiben und nicht einfach so schnell es geht fertig sein. Mein Training und der Sport gehen vor. Das kann ich in der Intensität eben nur jetzt machen, Arbeiten werde ich noch lange genug.

Und was sind die nächsten sportlichen Ziele, wenn es geklappt hat mit der WM?

Nächstes Jahr die Heim-EM in Berlin! Das ist ein Highlight, bei dem ich auf jeden Fall dabei sein will. Zu Hause in Deutschland, das wäre etwas ganz besonderes, da könnten viele Freunde und meine Familie dabei sein. Und in Berlin bin ich das erste Mal deutsche Jugendmeisterin geworden. Wenn ich träumen dürfte: Da eine Medaille zu holen, das wäre schon der Wahnsinn.

... und Olympia 2020 in Tokio?

Ich kann mir nicht vorstellen, nach der EM 2018 aufzuhören. Aber ob ich noch zwei Jahre weitermache, weiß ich nicht. Olympia in Rio war ein ganz großer Moment für mich – ein Lebenstraum ist in Erfüllung gegangen. So etwas würde ich gerne nochmal erleben. Aber mal sehen, was die Zeit bringt.

Von Jonas Szemkus