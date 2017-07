VOLLE KRAFT VORAUS: Wahl-Hannoveranerin Ruth Sophia Spelmeyer rennt allen davon, sichert sich über die 400 Meter den dritten Meistertitel in Serie. © dpa

Leichtathletik-DM

Ruth Sophia Spelmeyer lächelte zufrieden. Deutschlands beste 400-Meter-Läuferin bewies auch bei der deutschen Meisterschaft am Wochenende ihre Dominanz – Vorlaufschnellste, lockeres Gold für die Wahl-Hannoveranerin. Auch sonst lief’s für die Hannover-Athleten.

Erfurt. In 51,84 Sekunden lief Spelmeyer der Konkurrenz einfach davon, hatte im Ziel mehr als eine Sekunde Vorsprung auf den Rest des Feldes. Doch die WM-Norm für London im August knackte die 26-Jährige ganz knapp nicht. Dabei hatte sich Spelmeyer das doch besonders vorgenommen. Bei ihrem Top-Vorlauf war sie mit 51,72 Sekunden nur zwei Hundertstel zu langsam. „Ich wusste, dass ich die Norm laufen kann, war aber ganz schön unter Druck“, analysierte Spelmeyer, für die es bereits der dritte 400-Meter-Meistertitel in Serie ist.

Am Ende war auch Hannovers Top-Hochspringer Eike Onnen (Hannover 96) zufrieden, auch wenn es nichts wurde mit dem Meistertitel. Stattdessen holte der Olympia-Starter von Rio 2016 mit seinen 2,19 Metern „nur“ Silber hinter dem Leverkusener Mateusz Przybylko (2,30). Glücklich war Onnen trotzdem. Über die Medaille, und weil er die WM-Norm ohnehin schon in der Tasche hat. „Anfangs lief es ganz gut. Aber Mateusz ist einfach besser drauf und das kann ich nur anerkennen“, analysierte der 34 Jahre alte Sprung-Oldie: „Wir wollten eine gute Show bieten und uns ein schönes Duell liefern. Dass wir dann immer nacheinander jeweils eine Höhe ausgelassen haben, war so aber nicht abgesprochen. Mir ist ja dann auch bei 2,25 Metern der Schuh gebrochen. Da hatte ich dann schon ein bisschen Zeitdruck. Bei der WM wird mir das nicht passieren.“

Die Meisterschaft hatte sich 96-Hammerwerfer Alexej Mikhailov (21) derweil ganz anders vorgestellt! Zuletzt hatte er die deutsche Konkurrenz regelmäßig dominiert, zumindest eine Medaille galt als sicher. Doch am Ende war es ein magerer fünfter Platz. 68,52 Meter, gut drei Meter hinter Sieger und Titelverteidiger Alexander Ziegler, der in den USA trainiert, und zwei Meter hinter den Medaillenrängen. „Bei den ersten beiden Würfen bin ich ein bisschen weggerutscht, der Belag war sehr glatt. Da habe ich einfach die Sicherheit verloren und konnte keinen Druck mehr machen“, erläuterte Mikhailov im Gespräch mit der NP. „Natürlich bin ich nicht zufrieden, aber so etwas passiert. Jetzt gucke ich wieder nach vorne!“

Weitere Ergebnisse aus Hannover-Sicht: Laura Gläsner (VfL Eintracht) schaffte es im 400m-Hürden-Finale nicht, ihre ordentliche Zeit aus dem Vorlauf zu verbessern – in 1:01,62 Minuten landete sie auf Platz sieben. Doch schon die Quali für den Endlauf war letztlich ein Erfolg. Das galt auch für 5000-Meter-Läufer Yannick Reihs von Hannover Athletics – im Finale lief er dann auf Rang 14. Cathinca van Amerom (96) wurde im Hammerwurf-Finale der Frauen Neunte von neun Starterinnen (53.74m). Hannover-Stabhochspringerin Annika Roloff, die für Holzminden startet, wurde Fünfte (4,35m), Maximilian Gilde vom VfL Eintracht landete im Weitsprung-Finale auf Platz neun. 96-Langläuferin Melina Gryschka konnte ihr Rennen über 5000 Meter nicht beenden.

Von Jonas Szemkus