Im Fokus: Beim Renn-Wochenende in Bad Harzburg geht es um stattliche Gewinne.

© dpa

Galopprennen

Spektakuläres Rennfinale in Bad Harzburg

Der Regen hat die 138. Galopprennwoche in Bad Harzburg ganz schön durcheinander gewirbelt. Nun geht es am Wochenende voll zur Sache – so anspruchsvoll wie nie zuvor.