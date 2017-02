Fußball

Der VfL Osnabrück hat im Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga einen späten Punktgewinn gefeiert. Erst in der Nachspielzeit hatte Osnabrücks Marc Heider den Ausgleich zum 2:2 (1:0)-Endstand erzielt und verhindert, dass Tabellenführer MSV dem Verfolger aus Niedersachsen davonzieht. "Auch wenn es am Ende etwas glücklich war, das 2:2 war verdient", kommentierte VfL-Trainer Joe Enochs.

Duisburg. "Wir haben ein richtiges Spitzenspiel gesehen."

Der MSV hatte durch Dustin Bomheuer (55.) und Kingsley Onuegbu (72.) den Rückstand von Kwasi-Okyere Wriedt (2.) zwischenzeitlich gedreht. Duisburg rangiert nach dem 21. Spieltag als Tabellenerster weiterhin drei Punkte vor Osnabrück.

"Wir sind etwas besser ins Spiel gekommen, am Ende der ersten Halbzeit hatten wir zwei bis drei gute Chancen zum zweiten Tor", sagte Enochs. "Das ist uns nicht gelungen. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, weiterhin gut zu verteidigen. Das ist uns nicht gut gelungen." Der Osnabrücker Coach bezeichnete Duisburg als "das beste Team der Liga".

"Dass wir so spät noch den Ausgleich bekommen, ist schade, aber wir haben ein richtig gutes Spiel auf hohem Niveau gezeigt", sagte MSV-Coach Ilja Gruew. Im Gedenken an die Vereinslegende Michael Tönnies hatten die Duisburger das Spitzenspiel in Sondertrikots mit der Aufschrift "Tornado" bestritten. Dies war der Spitzname des am 26. Januar verstorbenen früheren MSV-Torjägers.

dpa