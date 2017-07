Volleyball

Gemeinsamer Trainingsauftakt, gemeinsame Trainingseinheiten, eine Willkommensparty am Dorfteich und drei gemeinsame Spieltage in Lehrte – bei den Sportfreunden Aligse steigen künftig zwei Drittliga-Teams zum Netz hoch.

Volleyball. Zur Begrüßung gab es für das erste Mannschaftsfoto in neuen Trikots das Stofftier Idefix, den kleinen Hund aus den Zeichentrickbüchern von Asterix und Obelix. Den hatte Harald Thiele, Trainer der Männer, im Kinderzimmer seines Sohnes Hannes gefunden und kurzerhand weitergereicht an das neue Team der Sportfreunde Aligse. Die 13 Frauen, die in der Sommerpause geschlossen von der GfL Hannover nach Aligse gewechselt sind, sollen sich zügig an die neue Umgebung gewöhnen und den Kampfnamen der Volleyballer – „Die Gallier“ – möglichst schnell verinnerlichen. Noch übt das Team von Trainer Michael Meyer einmal in der Woche in einer Halle des Landessportbundes in Hannover, mit dem gemeinsamen Trainingsauftakt am 1. August soll Aligse aber immer mehr zur neuen sportlichen Heimat werden.

Dann wird mit Karla Hanhoff eine weitere Diagonalangreiferin dabei sein, die ebenfalls aus der GfL-Reserve aufgerückt ist. Noch immer ungeklärt ist indes die Zukunft von Hanna Viemann. „Die Tendenz geht nach wie vor in Richtung eines Bundesleistungszen­trums für Beachvolleyball, entweder Hamburg oder Stuttgart“, sagt Meyer. Entschieden sei aber noch nichts.

Bei den Aligser Männern hat sich in personeller Hinsicht nichts weiter getan. Alexander Brem, Jan-Eyk Mach, Tom Hentschel und Michael Wiechmann haben die SFA verlassen, mit Robin Battermann (VSG Hannover) und Alexander Franz (GfL Hannover) kamen zwei Talente hinzu. „Wenn jetzt nicht noch ein rumänischer Nationalspieler um die Ecke kommt, sind wir durch“, sagt Thiele. Sein Kader umfasst zwölf Spieler, theoretisch könne noch eine weitere Kraft hinzukommen, „aber wir sind jetzt nicht auf der Suche“. Mit dem 26-jährigen Christian Franz, der zuvor zahlreiche Teams bei der GfL betreut hat, hat Thiele dafür einen neuen Co-Trainer hinzugewinnen können.

Der Trainingsauftakt am 1. August in der Lehrter Halle an der Schlesischen Straße ist im Übrigen nicht die einzige gemeinsame Aktion der beiden Aligser Drittligateams. Am Sonnabend, 19. August lädt der Verein unter dem Motto „Die Gallier feiern – ein Dorf, ein Fest“ ab 11 Uhr an den Dorfteich ein, am 2. und 3. September veranstaltet das Duo ein Vorbereitungsturnier mit Zweit- und Drittligisten in Lehrte. Und auch nach dem vorläufigen Spieltag der West-Staffel werden die beiden Riegen am 2. und 16. Dezember sowie am 13. Januar dreimal nacheinander im Einsatz sein (siehe Spielplan links). Das kleine Stofftier dürfte aber auch bei den übrigen Partien nicht fehlen.

Der Spielplan der 3. Liga West –

Männer, 16. September (16 Uhr): TV Hürth II (Auswärtsspiel); 23. September (20 Uhr): TuS Mondorf (Heimspiel); 15. Oktober (16 Uhr): TV Baden (A); 21. Oktober (20 Uhr): MTV 48 Hildesheim (H); 31. Oktober (16 Uhr): TeBu Volleys (A); 4. November (20 Uhr): TV Hörde (H); 12. November (16 Uhr): Post SV Aachen (A); 18. November (20 Uhr): VSG Ammerland (H); 25. November (20 Uhr): TSC Gievenbeck (A); 2. Dezember (20 Uhr): SVG Lüneburg II (H); 9. Dezember (20 Uhr): Bremen 1860 (A); 16. Dezember (20 Uhr): TeBu Volleys (H); 6. Januar (15 Uhr): Lüneburg II (A); 13. Januar (20 Uhr): Baden (H); 20. Januar (20 Uhr): Hildesheim (A); 3. Februar (19.30 Uhr): Hörde (A); 10. Februar (19 Uhr): Mondorf (A); 17. Februar (20 Uhr): Aachen (H); 25. Februar (16 Uhr): Ammerland (A); 10. März (20 Uhr): Gievenbeck (H); 17. März (20 Uhr): Bremen (H); 24. März (20 Uhr): Hürth II (H)

Frauen – 16. September (20 Uhr): TV Eiche Horn Bremen (H); 24. September (16 Uhr): BSV Ostbevern (A); 30. September (17 Uhr): SSF Fortuna Bonn (H); 14. Oktober (15 Uhr): SCU Emlichheim II (A); 21. Oktober (19 Uhr): RC Sorpesee (A); 29. Oktober (16 Uhr): ASV Senden (H); 5. November (16 Uhr): TV Cloppenburg (A); 18. November (15 Uhr): Tuspo Weende (A); 25. November (20 Uhr): Detmolder TV (H); 2. Dezember (16 Uhr): SV BW Aasee (H); 10. Dezember (16 Uhr): SV Wietmarschen (A); 16. Dezember (16 Uhr): Ostbevern (H); 6. Januar (20 Uhr): Bonn (H); 13. Januar (16 Uhr): Emlichheim (H); 20. Januar (20 Uhr): Sorpesee (H); 27. Januar (19 Uhr): Senden (A); 3. Februar (20 Uhr): Cloppenburg (H); 17. Februar (15 Uhr): Aasee (A); 24. Februar (20 Uhr): Weende (H); 11. März (16 Uhr): Detmold (A); 18. März (16 Uhr): Wietmarschen (H); 25. März (15 Uhr): Bremen (A)

Von Christoph Hage