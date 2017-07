Handball

Der 19-jährige Kreisläufer schließt sich dem Bundesligisten HC Erlangen an, soll allerdings vornehmlich in der U 23 der Franken in der 3. Liga zum Einsatz kommen. „Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, sagt der russische Juniorennationalspieler.

Springe. In der vergangenen Woche haben die HF Springe zwei Neuzugänge vermeldet (Torhüter Marius Aleksejev und Mittelmann Patrik Krok) – sie werden beim Trainingsauftakt am Montag allerdings nicht auf einen Akteur treffen, der fest für die Saison in der 3. Liga Nord eingeplant war. Sergej Gorpishin hat sich überraschend dem HC Erlangen angeschlossen. Der 19-jährige Kreisläufer hatten seinen Vertrag erst vor wenigen Wochen verlängert.

Bei den Franken wird er zum Kader des Bundesliga-Teams gehören und soll zugleich als Führungsspieler der in der 3. Liga Ost spielenden U 23 fungieren. „Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge, aber so ein Angebot bekommt man nicht alle Tage“, sagt Gorpishin, der am Ende der abgelaufenen Saison ein Probetraining beim HCE absolviert hatte. „Natürlich ist es ein Traum, die Chance zu haben, in der Bundesliga spielen zu können. Wenn ich gebraucht werde, muss ich liefern“, sagt der russische Juniorennationalspieler.

Mit dem Wechsel schließt sich für Sergej Gorpishin ein Kreis. Sein Vater Wjatscheslaw hat fünf Jahre lang für die Erlanger gespielt, er selbst wurde in der Stadt geboren. Nach Gesprächen mit seinem Vater, der auch Co-Trainer bei den HF ist, und Sebastian Preiß, der vor einem Jahr aus Erlangen nach Springe gekommen war, stand für Sergej Gorpishin fest, dass er die Herausforderung annehmen will. An der Universität Erlangen-Nürnberg hat sich der 19-Jährige für ein Maschinenbaustudium eingeschrieben. „Mit Papa werde ich viel telefonieren. Er gibt mir immer Feuer, aber er hilft mir auch immer“, betont der Neu-Franke.

Von Benjamin Gleue