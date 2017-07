Tennis

Der junge US-Amerikaner wird erst im Endspiel von Julian Onken ausgebremst. Der Arnumer Pavel Jakunin scheidet bereits im Achtelfinale aus. Auch Lokalmatador Nils Moldehn streicht früh die Segel.

Tennis. Wer bei den 9. Springer Open den Weg an die Harmsmühlenstraße gefunden hatte, dürfte sein Kommen nicht bereut haben, denn sie bekamen hochklassigen Sport serviert. Kein Wunder, das mit insgesamt 2700 Euro dotierte Ranglistenturnier hatte zahlreiche spielstarke Aktive an den Deister gelockt. „Wir waren mit dem Verlauf rundum zufrieden“, resümierte Cheforganisator Ralph Mund.

Nach der frühen, krankheitsbedingten Aufgabe der Favoritin Nadja Meier (TC GW Nicolassee) stürmte in der Frauen-Konkurrenz relativ überraschend Anna-Milena Behrendt vom Club zur Vahr nach dem zum Sieg. Im Endspiel bezwang sie Luisa Meyer auf der Heide vom TC Blau-Weiß Halle mit 2:6, 6:1, 6:2. Lokalmatadorin Samantha Brdys (TV Springe) war bereits im Achtelfinale ausgeschieden – sie zog gegen die Nummer 174 der deutschen Rangliste, Bernadette Dornieden (TSC Göttingen), mit 0:6, 4:6 den Kürzeren. In der 1. Runde verkaufte sich Emily Bauer (TV Eldagsen) gegen Valerie Riegraf (Der Club an der Alster) teuer, beim 6:7, 2:6 reichte es aber nicht zu einem Satzgewinn.

Die Routine setzt sich durch

Mit dem 29-jährigen Julian Onken (Uhlenhorster HC) behauptete sich die Nummer eins der Setzliste im Endspiel der Männer mit 6:4, 7:6 gegen Sean Hill (Frankfuter TC 1914 Palmengarten). „Hill kommt aus San Francisco. Er ist mit seinem Vater unterwegs und soll nicht nur in Kalifornien oder den Vereinigten Staaten spielen. Deshalb tritt er auch bei Turnieren an“, berichtete Mund. Als vorweggenommenes Finale entpuppte sich das 5:7, 6:4, 7:6 des 18-jährigen US-Amerikaners gegen Torben Otto vom TSV Havelse im Achtelfinale. Die Zuschauer sahen in dieser extrem spannenden Begegnung zahlreiche Ballwechsel auf höchstem Niveau.

Lokalmatadoren früh raus

Pavel Jakunin, der Cheftrainer der SV Arnum, scheiterte in der Runde der letzten 16, er unterlag dem an Position sechs notierten Lasse Muscheites (Oldenburger TeV) mit 2:6, 2:6. Der Eldagser Nils Moldehn, der für den DTV Hannover zum Racket greift, blieb in diesem elitären Kreis schon in der 1. Runde hängen – gegen Nikolaj Ptasinski (Bielefelder TTC) lautete das niederschmetternde Ergebnis 1:6, 1:6. Noch schlimmer erging es Patrick Bürst vom TV Bennigsen, der Dennis Diebel (TSV Havelse) mit 1:6, 0:6 unterlag.

Von Martina Emmert