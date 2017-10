Hier jubeln die Falschen: Scorpions-Torwart Björn Linda ist geschlagen, Halle hat zum 1:0 getroffen.

Eishockey-Oberliga

Scorpions und Indians verlieren

Dieter Reiss war hinter der Bande gar nicht mehr zu beruhigen. Was den Trainer der Hannover Scorpions am Sonntagabend so aufregte, war die Anfangsphase seines Teams.