Eishockey

Ob man es glaubt oder nicht: In drei Monaten beginnt schon die neue Saison in der Eishockey-Oberliga. Bis dahin ist aber noch Sommerpause. Dennoch können sich die Fans der Hannover Scorpions bereits die Testspieltermine ihrer Lieblingsmannschaft notieren.

Wedemark. In der Vorbereitung auf die Saison 2017/2018 kreuzen die Scorpions mit drei anderen Vereinen die Schläger: mit dem EC Harzer Falken, mit dem EHC Timmendorfer Strand sowie mit den Saale Bulls Halle. Da es mit allen Testspielgegnern jeweils zwei Partien an einen Wochenende geben wird, kommen die Scorpions auf sechs Partien­ als Standortbestimmung auf die am 29. September beginnende Punktrunde.

Am Freitag, 8. September (20 Uhr) hat die Mannschaft von Trainer Dieter Reiss die Harzer in Mellendorf zu Gast, zwei Tage später erfolgt das Duell in Braunlage. Am 15. September (20 Uhr, Mellendorf) erhalten die Scorpions Besuch von der Ostsee, am 17. September erfolgt das Rückspiel in Timmendorf. Gegen die Saale Bulls gibt es am 22. September (20 Uhr, Mellendorf) und am 24. September in Halle den letzten Feinschliff.

In den Testspielen können die Fans der Scorpions, die sich bereits seit dem 13. Juni mit Dauerkarten ausstatten können, erstmals die Neuzugänge in Aktion erleben. Sean Fischer (Lausitzer Füchse), Björn Linda (EHC Waldkraiburg), Patrick Schmid (Blue Devils Weiden) und Goran Pantic (EC Bad Nauheim) wechseln in die Wedemark. Allesamt sind sie Wunschspieler von Trainer Dieter Reiss. „Vor allem Schmid und Pantic stärken unser physisches Element“, freut sich der Coach. Mit Linda, der von mehreren Oberligisten umworben war und den auch der Regionsrivale EC Hannover Indians auf dem Zettel hatte, haben die Scorpions aktuell aber erst einen Torhüter im Kader. Dennis Korff hat sich den Harzer Falken angeschlossen. Sollte Linda verletzungsfrei bleiben, dürfte er zu den Top-Goalies der Oberliga gehören.

Von Stephan Hartung