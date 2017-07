EIN HAMMER: Trainer Lenny Soccio mit Neu-Indianer Andreas Morczinietz und Sportdirektor Tobias Stolikowski (von links).

Eishockey-Oberliga

Scorpion Morczinietz wird Indianer

Das ist ein echter Hammer in der Eishockey-Oberliga: Andreas Morczinietz wechselt von den Hannover Scorpions zu den Hannover Indians. Der 38-Jährige war in der vergangenen Saison für die ESC Wedemark Scorpions im Einsatz. Morczinietz erhält am Pferdeturm einen Ein-Jahres-Vertrag sowie seine angestammte Trikotnummer 75