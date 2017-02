Basketball

Science City Jena siegt gegen BG Göttingen

Aufsteiger Science City Jena hat sich mit dem zehnten Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga auf Platz neun in der Tabelle verbessert. Die Saalestädter bezwangen am Sonntagabend vor 2821 Zuschauern in der heimischen Arena BG Göttingen mit 102:92 (46:53).