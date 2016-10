Fußball

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin kann am Sonntag im Spitzenspiel gegen Hannover 96 (13.30 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei nicht in Bestbesetzung antreten.

Berlin. Innenverteidiger Fabian Schönheim, der sich seit der 0:2-Niederlage in Nürnberg mit Adduktorenproblemen herumschlägt, fällt aus. Hoffnung gibt es allerdings bei Angreifer Collin Quaner.

Der sechsfache Torschütze, der in den letzten beiden Partien gegen den FC St Pauli (2:0) und in Nürnberg wegen eines Muskelfaserrisses passen musste, ist in dieser Woche wieder ins Trainings eingestiegen. Er könnte zumindest im 18-Mann-Kader. "Bei Quaner sind wir guter Dinge", erklärte Union-Trainer Jens Keller. Von Beginn an dürfte auf der Mittelstürmerposition aber wohl erst einmal wie zuletzt Philipp Hosiner zum Einsatz kommen.

Union will seine beeindruckende Heimserie weiter ausbauen. In der Alten Försterei gab es zuletzt vor fast einem Jahr am 24. Oktober 2015 gegen den späteren Absteiger SC Paderborn (0:2) eine Niederlage. Es folgten zehn Siege und drei Unentschieden. Alles deutet auf ein ausverkauftes Haus hin.

"Wir haben über die Zeit ein Selbstverständnis entwickelt. Wir wissen, dass wir punkten können, auch wenn es mal nicht so gut läuft", erklärte Abwehrspieler Toni Leistner.

dpa