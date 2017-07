Schöner WM-Schock für Spelmeyer

Leichtathletik

Im ersten Moment konnte Wahl-Hannoveranerin Ruth Sophia Spelmeyer es überhaupt nicht fassen: nachnominiert für die 400-Meter-Einzelstrecke bei der WM in London (4. bis 13. August). Für Deutschlands beste Langsprinterin erfüllt sich ein Traum, und das nach jeder Menge Chaos vorweg. „Ich war total geschockt, konnte mich erst gar nicht freuen“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung, „aber jetzt freue ich mich total.“

Hannover. Spelmeyer wäre ohnehin in London dabei gewesen. Deutschlands Beste über 400 Meter war vom Verband zuvor aber „nur“ für die Staffel nominiert worden – weil sie die harte Einzel-Norm um gerade mal zwei Hundertstel verpasst hatte. Ihr großer Traum von der ersten WM-Teilnahme im Einzel schien geplatzt. „Das war wie ein Nackenschlag, ein ziemliches Gefühlschaos“, erzählt Spelmeyer.

Doch jetzt schwenkte der Verband überraschend um, nominierte Spelmeyer am Sonntag mit Meldungsschluss auch für die Einzel-Läufe über 400 Meter. Am Montagmittag wurde auch offiziell verkündet, was die Vorzeige-Athletin kurz zuvor erfahren hatte: „Ich musste das erstmal verarbeiten. Ich dachte erst, da will mich jemand veräppeln“, erzählt Spelmeyer. Mit einem Tag Abstand könne sie sich endlich freuen. „Ich wollte unbedingt auch im Einzel starten.“

Niedersachsens Landes-Trainer Edgar Eisenkolb hat ein gutes Gefühl nach der Überraschung für seine Olympia-Starterin von Rio: „Ihre Leistungen im Training sind sogar etwas besser als vor einem Jahr.“ Die Ergebnisse muss Eisenkolb dem DLV regelmäßig mitteilen. „Ich könnte mir vorstellen, dass die guten Zeiten den Ausschlag für die Nachnominierung gegeben haben“, sagt Eisenkolb. Auch bei den Olympischen Spielen 2016 hatte seine Athletin die Doppelbelastung aus Einzel und Staffel problemlos gemeistert.

Spelmeyer bereitet sich gerade im Trainingslager im österreichischen Kühtai auf die WM vor. Ein Glück, dass ihr Ehrgeiz die erste Enttäuschung über den vermeintlich verpassten Einzelstart überdeckt hatte: „Natürlich stellt sich die Frage, ob dieses Hin und Her nötig war, das war schon nicht so einfach, damit klarzukommen. Aber ich habe immer vernünftig weitertrainiert“, betont Spelmeyer.

Bei der WM will sie vor allem ihre persönliche Bestzeit von 51,43 Sekunden angreifen. Die lief sie vor einem Jahr in Rio. „Ich fühle mich fitter als vor Rio. Aber für eine Bestzeit muss alles zusammenkommen. Ich muss einen guten Tag haben, das Wetter muss stimmen, der Wind“, sagt Spelmeyer, „mal sehen, was dann dabei rauskommt.“

Klappt eine Topzeit, ist das Halbfinale realistisch. Mit der 4x400-Meter-Staffel soll es derweil bis ins WM-Finale gehen.

