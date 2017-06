Leichtathletik

Die Leichtathletin vom TuS Wunstorf gewinnt Bronze bei der norddeutschen Meisterschaft. Dabei bricht sie gleich mehrere Rekorde – und ihr Trainer sieht dennoch Steigerungspotenzial.

Leichtathletik. Die Erfolgsgeschichte der Sarah Fleur Schulze geht weiter. Auch bei der norddeutschen Meisterschaft der Männer, Frauen und U-18-Jugend in Berlin sorgte die Läuferin vom TuS Wunstorf für Rekorde. Die 400-Meter-Hürden-Runde auf der Bahn in Lichterfelde drehte sie in 61,63 Sekunden und lag damit auf Rang drei der Frauen-Konkurrenz.

„Das ist großartig. Sarah gehört ja noch der U-20-Jugend-Klasse an“, jubelte TuS-Abteilungsleiter Ulrich Baden. Die Zeit bedeutete indes nicht nur eine persönliche Bestzeit. „Sie hat damit auch die Qualifikationszeit der Frauen-DM in Erfurt unterboten. Die für die

U-20-DM hatte sie schon“, kommentierte Baden. Und er hatte darüber hinaus in den Annalen recherchiert. „Ganz im Vorbeigehen hat Sarah auch zwei Kreisrekorde geknackt: den über 400 Meter Hürden bei der U-20-Jugend und auch bei den Frauen“, meinte Baden.

Trainer Gage Kuckuck sah trotz der Steigerung um 1,5 Sekunden noch mehr Potenzial. „Der Lauf war noch nicht sauber. Zwei Hürden hat sie touchiert und ist nicht ganz hingekommen. Die Zeit ist daher umso bemerkenswerter. Besonders der Spurt auf der Zielgeraden war stark. Da ist Sarah erst auf Rang drei vorgelaufen“, berichtete Kuckuck.

Schulzes Trainingskollegin Kyra Gerhardts ging im 800-Meter-Rennen der U-18-Jugend an den Start. Im ersten Zeitlauf kam die Wunstorferin nach 2:26,55 Minuten als Zweite an. Das brachte nach dem zweiten, schnellen Lauf Rang neun der Gesamtwertung.

Unter den schlechten Bedingungen in Berlin litt der Speerwurf. Der Frielinger Sebastian Rebischke kam mit 60,80 Metern bei den Männern auf den dritten Platz. „Die Werfer hatten heftigen Ge­genwind. Da sind alle sechs bis sieben Meter unter ihren Vorstellungen geblieben. Die Platzierungen wären aber bei besseren Bedingungen dennoch so gewesen“, stellte Vater Bernd Rebischke fest. Sein Sohn hatte sogar noch Glück. Als der Speerwurf gerade beendet war, kam zum Wind noch ein heftiger Regen dazu.

Von Matthias Abromeit