Fußball

Der SV Meppen vertritt den Norden als Meister in der Aufstiegsrunde zur 3. Liga. Sportlich untermauerte der Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga Nord den Vorsprung auf den VfB Lübeck dank des 3:0-Sieges gegen Eintracht Norderstedt mit uneinholbaren 20 Punkten.

Meppen. Der Tabellenzweite ETSV Weiche Flensburg hat keine Lizenz beantragt.

Wie die Auslosung am Samstag ergab, treffen die Emsländer in der Aufstiegsrunde am 28. und 31. Mai auf den Meister oder Zweiten der Regionalliga Südwest. Der zweite Südwest-Vertreter spielt gegen den Süd-Meister. Zudem spielen die Regionalliga-Meister West und Nordost gegeneinander.

dpa