Fußball

Spitzenreiter SV Meppen führt die Tabelle der Fußball-Regionalliga Nord weiter souverän an. Am 8. Spieltag feierten die Niedersachsen beim 2:0 gegen die SV Drochtersen/Assel ihren achten Sieg.

Hamburg. Verfolger Lüneburger SK kassierte hingegen mit dem 0:1 gegen den VfB Lübeck seine erste Niederlage, die Gari Noel mit seinem Tor besiegelte. Lübeck verbesserte sich auf Rang vier, dicht dahinter folgt der ETSV Weiche Flensburg, der ein 1:1 bei Hannover 96 II erkämpfte. Rene Guder markierte dabei schon sein achtes Saisontor.

Zu den Verfolgern gehört nun auch der HSV II: Profi-Leihgabe Bakery Jatta war es erneut zu verdanken, dass die Hamburger einen Sieg feierten: Beim 3:1 gegen Borussia Hildesheim traf der 18 Jahre alte Flüchtling zweimal, zudem war Törles Knöll erfolgreich.

Im Derby zwischen Eintracht Norderstedt und dem FC St. Pauli II gab es ein leistungsgerechtes 1:1. Jan Lüneburg schoss die Hausherren in Führung, Brian Koglin glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus. Kurz vor Abpfiff sah St. Paulis Koglin auch noch die Rote Karte wegen einer Notbremse. In Not ist auch weiterhin der SV Eichede: Der Aufsteiger kassierte die fünfte Niederlage in Serie und ist nun Schlusslicht. Beim 1:2 gegen den Abstiegskonkurrenten BSV Rehden traf lediglich Pawel Lysiak zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

dpa