Aytac Sulu könnte am Samstag gegen Bremen zurückkehren. © Arne Dedert/Archiv

Fußball

SV Darmstadt 98 hofft gegen Bremen auf Sulu und Schipplock

Der SV Darmstadt 98 hofft im Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag auf die Rückkehr von Aytac Sulu und Sven Schipplock. Beide Profis nahmen am Mittwoch wieder am Training der "Lilien" teil.