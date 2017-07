SEIT zwölf Jahren Präsident des Hannoverschen Rennvereins: Bult-Chef Gregor Baum spricht in seinem Büro im Zoo-Viertel Klartext. © Dröse

Gregor Baum liebt den Galoppsport seit seiner Kindheit. Mit seiner Frau Julia betreibt er in der Lüneburger Heide das Zucht-Gestüt Brümmerhof, seit 2005 leitet er den Hannoverschen Rennverein. Baum ist Multi-Unternehmer in diversen Branchen (Immobilien, Gastronomie und Hotellerie). Er ist Deutschlands größter Franchise-Nehmer der Fast-Food-Kette Burger King. Die NP sprach mit dem 50-jährigen Hannoveraner vor dem Jubiläumsrenntag auf der Bult.

Was bedeutet es für Sie, Präsident eines 150 Jahre alten Vereins zu sein – mit dieser Historie?

Im Zuge der Recherche für unsere Jubiläumsschrift ist mir bewusst geworden, welche Bedeutung, Tradition und Geschichte dieser Verein hat. Da wird einem klar, dass man auf der langen Zeitachse nur ein ganz kleiner Punkt ist. Aber ich bin schon stolz darauf, den Verein ein Stück begleiten zu dürfen.

Wie wurden Sie eigentlich für den Galoppsport begeistert?

Ich war von Kind auf schon immer an Galopprennen und der Pferdezucht interessiert. Auch, weil mein Vater ein großer Galoppsportfan war. Er hatte eine Skatrunde. Federführend in der Runde war Otto-Werner Seiler, damals einer der größten Besitzer in Hannover mit seinem Stall Steintor. Die Skatrunde versuchte, meinen Vater zu überreden, auch mal ein eigenes Pferd zu kaufen. Das hat er gemacht, da war ich im Teenager-Alter. Drei Tage nach dem Kauf hat das Pferd gewonnen. Ein schönes, einprägendes Erlebnis für mich und meinen Vater. Statt eines Autos habe ich mir dann zum Abitur eine Mutterstute gewünscht.

Das war der Anfang ...

Genau. Aber ich werde immer Pferdeliebhaber bleiben. Meine Familie und ich lieben die Pferde und leben mit den Pferden. Das ist ein zentraler Punkt in unserem Leben.

Welche Persönlichkeit aus dem Galoppsport hat Sie damals besonders beeindruckt? Otto-Werner Seiler?

Herr Seiler hat mich zum Rennsport geführt und dafür gesorgt, dass ich meine Liebe zu Pferden intensivieren konnte. Aber er ist auch schuld daran, dass ich wenig Freizeit habe (lacht). Manchmal wünscht man sich, weniger ehrenamtliche Aufgaben zu haben. Diese vielen Ämter, die ich innehabe, belasten einen schon, gerade jetzt, wo man älter wird.

Haben Sie es mal bereut, das Präsidentenamt angetreten zu haben?

Jeden Montagmorgen, wenn ich nach einem Renntag ins Büro fahren muss und ich mich so fühle, als hätte mich ein Laster überrollt. (lacht)

2004 haben Sie den damals insolventen Verein übernommen, 2005 wurden sie offiziell gewählt. Ihre aktuelle Periode läuft bis 2020. Sie klingen amtsmüde. Bleiben Sie darüber hinaus Präsident?

Jeder ist ersetzbar. Ich kann da heute noch keine Voraussage ma­chen, wie lange ich in der Lage und gewillt bin, einen Rennverein zu führen. Wir brauchen Nachwuchs, auch junge Leute in diesen Gremien. Der Rennverein liegt mir am Herzen. Aber aktuell zwölf Jahre sind ja schon eine sehr lange Zeit.

In dieser Zeit haben Sie es ge­schafft, die marode und insolvente Bahn mit Motto-Renntagen und großer Familienfreundlichkeit in einen Zuschauermagneten zu verwandeln ...

Unsere wichtigste Aufgabe war und ist es, Zuchtleistungsprüfungen zu veranstalten. Pferderennen dürfen nicht in den Hintergrund treten bei all dem Trubel. Aber das Konzept der Familienrennbahn haben wir von Anfang an entwickelt. Wir haben uns gefragt: Hat die Bahn eine Daseinsberechtigung? Kann sie ein Anziehungspunkt werden für Familien aus Hannover, der Region und Niedersachsen? Wir wollten ein breites Publikum an­sprechen. Zusammen mit der Geschäftsstellenleiterin Karen Lang, der Pressesprecherin Susanne Born und den anderen Vorstandsmitgliedern entwickeln wir die Themen und Ideen im Team.

Taugt das Konzept als Vorbild für andere Rennbahnen?

Viele haben es glücklicherweise aufgenommen. Dass das für die Finanzierbarkeit des Renntages nicht ausreicht, ist auch klar. Aber: Galopprennbahnen sind grüne Freizeitoasen, meist zentral gelegen. Da kann man viel draus machen.

Braucht es trotzdem bald neue Ideen, damit Rennbahnen funktionieren?

Wir sind hier mit dem Zuschauerzuspruch sehr zufrieden. Wir wollen keine Publikumsrekorde brechen, sondern unser Publikum halten und es zufriedenstellen. Dafür muss man sich immer wieder neu erfinden. Wir wollen zukünftig vermehrt junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren ansprechen. Da müssen wir aktiver werden, vor allem im Social-Media-Bereich.

Immer mehr Wetten wandern ins Internet ab. Wie kann man diesen Trend aufhalten?

Wetten haben früher eine Rennbahn zu 100 Prozent finanziert. Jetzt spielen sie wirtschaftlich eher eine untergeordnete Rolle. Trotzdem müssen wir uns auch da neu definieren. Wir müssen die Leute auf die Rennbahn holen. Damit die Wetten im Totalisator landen und bei keinem anderen Anbieter.

Gibt es ein bestimmtes Rennen, das Sie gern auf die Neue Bult holen würden? Ein Gruppe-I-Rennen zum Beispiel?

Ein Gruppe-I-Rennen nach Hannover zu holen, ist praktisch nicht zu finanzieren. Da braucht es einen Sponsor, der nur für das Rennen 200 000 Euro gibt. Und ein anderer Verein muss dieses Rennen auch abgeben wollen. Wir haben in Deutschland ja nur fünf Stück. Die Rennen, die einen faszinieren, sind das Derby in Hamburg und die Diana, das Stuten-Derby in Düsseldorf. Dort gehören sie auch hin. Wir bleiben auf dem Boden, haben eine gute Mischung zwischen Spitzen- und Basissport, fördern auch den reiterlichen Nachwuchs. So sind wir gut aufgestellt. Davon ab leisten wir uns ja auch zwei Gruppe-Rennen im Jahr.

Braucht die Trainingszentrale in Langenhagen mehr Trainer und Pferde?

Ja! Um eine Trainingsanlage wirtschaftlich zu betreiben, braucht man mindestens 100 bis 120 Pferde. Zurzeit werden zwischen 80 und 90 Pferde auf der Bult trainiert. Wir haben hier die besten Trainingsverhältnisse in Deutschland geschaffen. Wir liegen aber geografisch – und das ist das Argument vieler Trainer – nicht unserem Nachbarn Frankreich zugewandt. Dort sind die Rennpreise deutlich höher. Ich glaube aber, dass die Bedingungen, die wir bieten, die etwas längere Fahrt nach Frankreich deutlich kompensieren.

