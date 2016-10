Eisbären-Trainer Uwe Krupp spricht am Spielfeld rand mit seinen Spielern. © Rainer Jensen/Archiv

Eishockey

Rekordmeister Berlin unterliegt bei Neuling Bremerhaven

Rekordmeister Eisbären Berlin kommt in der Deutschen Eishockey Liga nicht in Tritt. Am Sonntag kassierte der frühere Serienchampion eine bittere 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)-Niederlage beim Liga-Neuling Pinguins Bremerhaven.