Knapp an Bronze vorbei: Thore Christoph Möller (MTV Wassel) wird in Wieckenberg Vierter. © Butt

Bogensport

Mit 563 Ringe hat Margarete Ratajczak von der SG Ahlten in Wieckenberg die Nase vorn, Olaf Kobbe vom BSV Hänigsen beweist, dass er auch ohne Visier kann.

Bogensport. Bei den Landesverbandsmeisterschaften der Bogenschützen in Wieckenberg hat Ute von Schilling (SG Ahlten) die Silbermedaille bei den Frauen errungen. In der Vorrunde hatte sie bereits mit 579 Ringen den zweiten Platz belegt. Nach der Endrunde schaffte sie den Sprung ins Finale, wo sie gegen Andrea Kreipe (PSV Braunschweig) mit 3:7 den Kürzeren zog.

Noch erfolgreicher war ihre Vereinskollegin Margarete Ratajczak. Sie erzielte 563 Ringe und wurde Landesmeisterin in der Seniorenklasse. Zusammen mit Ehemann Gerald sowie Helmut Fünder holte sie sich ihre zweite Goldmedaille im Mannschaftswettbewerb. Knapp an einer Medaille vorbei schossen die Jugendliche Anja Hommertgen (474) und die B-Schülerin Katharina Bruns (529) von der SG Ahlten. Bei den Junioren verfehlte Thore Christoph Möller (MTV Wassel) als Vierter ebenfalls nur knapp Edelmetall. Mit 503 Ringen beendete er die Vorrunde als Vierter, in der Endrunde unterlag er im kleinen Finale.

Nils Sundmacher (SV Isernhagen) lag nach der Vorrunde mit 601 Ringen bei den Jugendlichen vorn. Im Finale zog er den Kürzeren, durfte sich aber immerhin Silber umhängen. Zweiter wurden auch die Schützen- und Altersklassen-Mannschaft des SV Scherenbostel. Volker de Vries landete nach Abschluss der Vorrunde in der Schützenklasse mit 587 Ringen auf dem achten Rang, schied im Viertelfinale allerdings aus.

Mit dem Compoundbogen trumpften die Schützen des SC Lehrte auf. Sascha Andrejewski belegte mit 656 Ringen einen starken vierten Rang im Einzelwettbewerb. In der Mannschaft holte er zusammen mit Oliver Scholz und Michael Narten Bronze (1891). Ebenfalls Dritte wurde Sigrid Kierzkowski (SG Aligse), die bei den Frauen 608 Ringe erzielte.

Diesmal ohne Visier schoss Olaf Kobbe vom BSV Hänigsen seine 72 Pfeile ins Ziel. Der frühere Re­curvebogenschütze holte sich mit 598 Ringen den Titel.

Von Hartmut Butt