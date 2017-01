Beim Bremer Sechstagerennen drehen die Fahrer ihre Runden. © C. Jaspersen/Archiv

Radsport

Rad-Duo Kalz/Keisse gewinnt Bremer Sechstagerennen

Der Berliner Marcel Kalz und Iljo Keisse aus Belgien haben das Bremer Sechstagerennen gewonnen. Die Radprofis siegten am Dienstag in der Großen Jagd und verteidigten ihre Führung in der Gesamtwertung.