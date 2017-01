Werder-Bremen-Fahne. © Daniel Reinhardt/Archiv

Fußball

Pyrotechnik und Becherwurf: Geldstrafe für Werder Bremen

Der Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss wegen Fehlverhaltens der eigenen Fans eine Geldstrafe bezahlen. Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch in Frankfurt urteilte, werden die Bremer wegen unsportlichen Verhaltens ihrer Anhänger in drei Fällen mit einer Strafe von 38 000 Euro belegt. Nicht nur im Pokal im August, sondern auch vor den Spielen gegen Mainz (September) und Ingolstadt (Dezember) brannten die Fans Pyrotechnik ab. Zudem flogen ein gefüllter Bierbecher und ein Feuerzeug beim Pokalspiel in Lotte auf das Spielfeld.