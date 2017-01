Fußball

Pyrotechnik: Harte Strafen für Eintracht Braunschweig

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig ist wegen mehrfachen unsportlichen Verhaltens der eigenen Fans hart bestraft worden. Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstag mitteilte, sind die Niedersachsen aufgrund der Zündung von Pyrotechnik in drei Fällen zu einer Strafe in Höhe von 35 000 Euro verurteilt worden. Bis zu 15 000 Euro kann der Verein für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.