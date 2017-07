Golf

Profigolf in Winsen: Adank will den Cut schaffen

Profigolfer treffen auf norddeutsches Schmuddelwetter. Am Donnerstag starten in Winsen an der Luhe die mit zwei Millionen Euro dotierten European Open, doch in den Tagen vor dem Turnier mit Spielern wie dem Südafrikaner Charl Schwartzel oder Titelverteidiger Alexander Levy aus Frankreich regnet es.