Leichtathletik

Den Schmerz der verpassten Olympia-Teilnahme möchte Fate Tola endgültig hinter sich lassen. Nur zwei Wochen zu spät war die gebürtige Äthiopierin im Sommer eingebürgert worden, um beim olympischen Marathon in Rio de Janeiro ihre Premiere für Deutschland feiern zu dürfen.

Frankfurt/Main. Nun startet die Läuferin der LG Braunschweig am Sonntag in Frankfurt am Main erstmals für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) bei einem Marathon - und kann dort gleich Deutsche Meisterin werden.

"Ich fühle mich sehr, sehr gut. Ich habe sehr hart auf diesen Tag hingearbeitet", sagte Tola bei einer Presserunde vor dem Wettkampf. Die 29-Jährige gilt als klare Favoritin auf den nationalen Titel, der beim zweitgrößten deutschen Marathon mitvergeben wird.

Seit fünf Jahren lebt sie bereits in Deutschland, ihr Wohnort Gelnhausen ist weniger als eine Autostunde von Frankfurt entfernt. Die 42,195 Kilometer in der Bankenmetropole werden so zu einem echten Heimspiel für Tola, die aber weiterhin für Braunschweig läuft.

Entsprechend hoch hat sie auch ihre Ziele gesteckt. "Ich plane mit einer 1:12:30 anzugehen und eine 1:12:00 draufzulegen", kündigte die Langstreckenläuferin an. Damit würde sie ihre persönliche Bestzeit (2:25:14 Stunden) im ersten Rennen als Deutsche gleich verbessern.

dpa