Polizeibeamte und ein Wasserwerfer stehen vor dem Stadion in Hannover. © Peter Steffen/Archiv

Polizei setzt Wasserwerfer nach Fußballspiel ein

Nach dem Zweitliga-Fußballspiel in Hannover hat die Polizei mit einem Wasserwerfer gewaltbereite Fans von Hannover 96 und Union Berlin auseinander gehalten. Bei dem Einsatz am Samstagnachmittag habe es weder Verletzte noch Festnahmen gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Hannover.