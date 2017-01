Polizei

Polizei lässt auffällige HSV-Fans nicht weiterreisen

Randalierende Fußballfans aus Hamburg haben am Samstag für einen massiven Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Hannover gesorgt. Dort waren in einem Zug 500 Fans auf dem Weg zum Bundesligaspiel VfL Wolfsburg gegen den Hamburger SV unterwegs.